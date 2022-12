Teambaas Jost Capito en technisch directeur na twee jaar al weg bij Williams

De Duitser kwam pas eind 2020 bij het team.

Dorilton Capital nam in 2020 Williams over van de familie Williams. De Duitser (64) Jost Capito werd er eind 2020 CEO en teambaas. Tussen 2016 en 2017 was hij ook al actief bij McLaren.

In de regenrace van Spa-Francorchamps in 2021 pakte Williams voor het eerst in twee jaar nog eens punten met George Russell. Die vertrok dit jaar naar Mercedes en het team werd weer laatste bij de constructeurs met amper 8 punten. Capito en zijn rechterhand François-Xavier Demaison stoppen er na twee jaar dus al mee.

"Het is een enorm voorrecht geweest om Williams in de voorbije twee seizoenen te mogen leiden en om het fundament te leggen voor de ommekeer bij dit team. Ik kijk er erg naar uit om de voortgang van Williams te volgen, hopelijk op weg naar succes in de toekomst", zegt Capito over zijn vertrek.