🎥 Red Bull en Max Verstappen verwennen de fans in thuisbasis Milton Keynes

Gisteren was er het FIA-gala in Bologna waar Max Verstappen op officiële wijze zijn F1 wereldtitel in ontvangst nam. Ook Verstappens teambaas Christian Horner mocht langs het podium passeren om de constructeurstitel in ontvangst te nemen.

Het is de 6e keer dat Red Bull de wereldtitel bij de constructeurs pakt en de 5e keer dat een rijder van hen wereldkampioen wordt. Enkel vorig jaar lukte die dubbel niet.

En omdat het al zo lang geleden was (2013) trakteerde Red Bull de fans op een echt F1-spektakel in de straten van Milton Keynes, waar de fabriek van Red Bull staat.

Verstappen en Perez tekenden allebei present om de fans te verwennen.

En na de obligatoire handtekeningsessie was het tijd om in de wagen te kruipen:

