Wereldkampioen van 2019 volgend jaar geen teamgenoot meer van Thierry Neuville

Thierry Neuville had de voorbije seizoenen een wereldkampioen als teamgenoot bij Hyundai. Die zoekt volgend jaar echter andere oorden op.

Hyundai, het team waar Neuville al sinds 2014 voor rijdt, verwelkomde in 2020 ook Ott Tänak. De Est was in 2019 net wereldkampioen rally geworden en werd weggeplukt bij Toyota. Met een derde plek in 2020 en een tweede plek in 2022 bleef Tänak één van de betere rijders in de WRC.

Desondanks zaten het team en de rijder niet altijd op dezelfde golflengte en na een samenwerking van enkele jaren scheiden de wegen opnieuw. Tänak heeft aangekondigd dat hij volgend jaar gaat rijden voor M-Sport, de ploeg die hem opleidden.

TERUGKEER OP OUDE NEST

Een terugkeer op het oude nest gaat dat dus worden voor Tänak, die er geen geheim van maakt dat hij voor een tweede wereldtitel in de WRC wil gaan.