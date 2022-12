Verstappen kan met zijn F1-bolide naar Zandvoort blijven gaan: GP van Nederland nog enkele jaren op de kalender

Goed nieuws voor Max Verstappen en in het bijzonder zijn Nederlandse fans. De GP van Nederland blijft nog zeker enkele jaren op de F1-kalender.

De Formule 1 heeft met de GP van Nederland een overeenkomst bereikt om hun samenwerking met enkele jaren te verlengen. Als gevolg zal deze race zeker tot en met 2025 deel blijven uitmaken van de Formule 1-kalender. De GP van Nederland gaat door op het circuit van Zandvoort.

In 2021 ging daar voor het eerst in decennia opnieuw een race door in de koningsklasse van de autosport. De populariteit van Max Verstappen heeft er zeker iets mee te maken dat de F1 lonkte naar een terugkeer naar Nederland, ook gezien het aantal fans hij op de been bracht in bijvoorbeeld de GP van Oostenrijk.

BREAKING: The Dutch Grand Prix will continue in Zandvoort until at least 2025! šŸ‡³šŸ‡±#F1 #DutchGP pic.twitter.com/vp9gqImH65 — Formula 1 (@F1) December 8, 2022

De voorbije twee jaar waren in Zandvoort de thuissupporters ook telkens aan het feest, met Verstappen die twee keer de Grand Prix won. In 2023 gaat de GP van Nederland door op 27 augustus, een kleine maand na de GP van België.