OFFICIEEL: de GP van China gaat ook in 2023 niet door

De voorbije weken waren er al geruchten en die zijn nu bevestigd. De GP van China gaat ook in 2023 niet door.

Het is al van 2019 geleden dat er nog een GP Formule 1 in China werd verreden. Toen won Lewis Hamilton. In 2020, 2021 en 2022 ging die door de coronacrisis niet door.

In 2023 leek er terug een nieuwe editie te komen. Ze stonden op de kalender, maar corona heeft daar opnieuw een stokje voor gestoken. In China is er nog altijd een streng covidbeleid. Na overleg werd er beslist om de GP opnieuw af te gelasten.

Zo komt het weekend van 16 april vrij. De F1 is wel op zoek om de GP te vervangen. Momenteel staan er 23 en dus geen 24 GP's op het programma.