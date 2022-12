McLaren haalt Spaanse Indycar-rijder binnen als reserverijder

De Spanjaard Alex Palou (25) werd in 2021 Indycar-kampioen bij Ganassi. Palou wou graag de overstap maken naar het Indycar-team van McLaren, maar dat weigerde Ganassi.

Palou stapt nu toch deels over naar McLaren, zij het naar het Formule 1-team. Daar wordt hij eerste reserverijder na Lando Norris en Oscar Piastri.

Palou mocht dit jaar al eens een oefensessie rijden voor McLaren en maakt ook deel uit van een ontwikkelingsprogramma.

Introducing our 2023 Formula 1 reserve driver. Welcome to the team, @AlexPalou! šŸ™ŒšŸ§”



