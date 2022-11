Teambaas bij Ferrari weg en wordt bedankt voor zijn bewezen diensten

Ferrari heeft na 28 jaar Mattia Binotto ontslagen. Hij betaalt het gelag voor de fouten die afgelopen seizoen zijn gemaakt.

2022 begon goed voor Ferrari. Tijdens de wintertests maakten ze al een goede indruk en Charles Leclerc won 2 races van de 1e 3 GP's.

Maar daarna ging het bergaf. Er kwamen technische problemen en ook maakten ze enkele tactische fouten. Daardoor gingen de kansen voor de wereldtitel in rook op.

De laatste weken waren er in Italiaanse media ook geruchten dat teambaas Mattia Binotto het kind van de rekening zou worden en die geruchten werd ondertussen ook bevestigd. Binotto was 28 jaar in dienst bij Ferrari en begon als mecanicien bij het team in Mangello. Vanaf 2019 was hij teambaas, nadat hij van Maurizio Arrivabene had overgenomen.

"Ik wil Binotto bedanken voor 28 jaar trouwe dienst en vooral omdat hij het team terug competitief heeft gemaakt", aldus bestuursvoorzitter Benedetto Vigna. "We staan nu in een sterke positie om het hoogste in de autosport te winnen."

Ferrari gaat op zoek naar vervanger. Vooral de naam van Fred Vasseur doet de ronde. Binotto wordt dan weer genoemd bij Alpine en Aston Martin.