Zege in eigen land voor Neuville niet langer mogelijk: Rally van Ieper verdwijnt op WRC-kalender

De Rally van Ieper maakte de voorbije twee seizoenen deel uit van de WRC-kalender en het WK Rally. Dat zal volgend jaar niet meer het geval zijn.

De Rally van Ieper had nog nooit op zulk hoog niveau plaatsgevonden, tot er zich door de coronacrisis een gelegenheid voordeed. Vele andere rally's vielen weg en de WRC nam de Rally van Ieper op in zijn kampioenschap. Een kans voor Thierry Neuville dus om in eigen land te racen.

Ook dit jaar bleef de Rally van Ieper op het programma staan. Het behouden van die status brengt echter te hoge kosten met zich mee en daarom zal Ieper vanaf volgend jaar ontbreken op de WRC-kalender en zal het de rally enkel voor andere categorieën organiseren.

Our 2023 calendar is revealed šŸ¤©šŸ‘‡#WRC — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 25, 2022

Naar traditie zal het WK Rally eind januari op gang gebracht worden in Monte Carlo. In totaal staan er dertien rally's op het programma. De titelstrijd zal beslecht worden in Japan, waar de laatste rally doorgaat in november 2023.