Red Bull kondigt de terugkeer van Daniel Ricciardo (33) officieel aan

Red Bull heeft met Max Verstappen en Sergio Pérez al twee rijders voor volgend seizoen en dus wordt Ricciardo volgend seizoen test-en reserverijder bij de renstal.

Ricciardo begon zijn carrière bij HRT (2011), ging dan naar Toro Rosso (2012-2013) om vervolgens naar Red Bull te trekken (2014-2018). Daarna wou hij vooral zelf eerste rijder worden, maar zijn avonturen bij Renault (2019-2020) en McLaren (2021-2022) mislukten.

In zijn carrière won Ricciardo al acht keer een Grote Prijs, de laatste in Italië in 2021.

We can confirm that @DanielRicciardo will return home and re-join Oracle Red Bull Racing as the third driver for 2023 💪 #DR3ack 🇦🇺