'GP van China wordt geannuleerd door covidmaatregelen'

De GP van China wordt ook in 2023 geannuleerd. Dat melden verschillende media.

In 2019 ging de GP van China voor de laatste keer door. Lewis Hamilton won toen in Shanghai. Nadien brak de coronacrisis uit. De edities van 2020 en 2021 werden eerst uitgesteld en daarna geannuleerd. In 2022 stond China zelfs niet op de kalender.

China staat wel op de kalender van 2023. De GP zal op 16 april doorgaan, maar verschillende media melden dat de GP toch niet zal doorgaan. Dat komt door de verstrengde covidmaatregelen in China. De Formule 1 of de FIA heeft officieel nog niets bevestigd.

Oorspronkelijk stonden 24 GP's op de kalender van 2023. Door de annulatie van China zouden er dat 23 worden. Er is nog geen sprake van een mogelijke vervanging.