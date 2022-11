Max Verstappen wint de laatste GP van het seizoen, Charles Leclerc 2e in het WK

Max Verstappen heeft de laatste GP van het seizoen gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. Achter hem koos Charles Leclerc voor een andere bandenstrategie en zo pakte hij de 2e plaats in het WK.

Het was een vrij cleane start voor de laatste GP van het seizoen. Max Verstappen nam de kopstart in Abu Dhabi en Sergio Perez behield zijn 2e plaats, voor Charles Leclerc.

Achter hen reed Lewis Hamilton voorbij Carlos Sainz naar plaats 4, maar daarbij sneed hij een bocht af. Daarom gaf hij de 4e plaats aan Sainz terug. Nadien reed Hamilton wel reglementair naar de 4e plaats, maar nadien had hij wat problemen en Hamilton zakte terug naar plaats 6.

Voorin was vooral het duel tussen Perez en Leclerc voor de 2e plaats in het WK belangrijk. Perez koos ervoor om 2 pitstops af te werken, maar Leclerc leek voor 1 stop te kiezen. Daardoor moest Perez heel wat seconden inhalen.

Het werd een race tegen de tijd voor Perez. Hij verloor tijd bij gedubbelde rijders en zo pakte Leclerc de 2e plaats in de race en het WK. Verstappen won zonder problemen de laatste GP van het seizoen.

Voor Hamilton werd het uiteindelijk een seizoenseinde in mineur. Hij moest in het slot opgeven en zo werd 2022 het 1e seizoen waarin hij geen enkele GP won. Sebastian Vettel eindigde in zijn laatste GP uit zijn carrière naar een 10e plaats.