Max Verstappen pakt laatste polepositie van het seizoen, Perez en Leclerc op plek twee en drie

De Nederlander pakte Abu Dhabi de laatste en zijn zevende polopositie van het seizoen en hielp zijn ploegmaat Sergio Perez nu wel in tegenstelling tot in Brazilië vorige week.

Tijdens zijn laatste snelle rondje kon Pérez nog even gebruik maken van de slipstream van de wereldkampioen om nog naar plek twee te rijden. Voor het eerst sinds 2018 staan de twee ploegmaats op één en twee.

Charles Leclerc eindigde op plek drie, zijn ploegmaat bij Ferrari, Carlos Sainz jr., start op plek vier. Leclerc kan nog tweede worden in het kampioenschap als hij voor Pérez eindigt in Abu Dhabi. De zilveren pijlen van Mercedes, Hamilton en Russell, starten op vijf en zes.

QUALIFYING CLASSIFICATION@redbullracing lock out the front row for Sunday's race šŸ‘#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5HaUCeUdly