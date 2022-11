'Daniel Ricciardo heeft zijn nieuwe rol in de Formule 1 beet'

Het was al duidelijk dat Daniel Ricciardo in 2023 niet meer vaste rijder zal zijn in de F1. Hij zal wel nog een bepaalde rol blijven vervullen.

2022 was niet het seizoen voor Daniel Ricciardo. Hij reed weinig in de punten en staat met nog 1 GP te gaan pas 12e in het WK.

Een paar maand geleden werd er bekend gemaakt dat Ricciardo in 2023 niet meer voor McLaren zal rijden. Sindsdien was het uitkijken naar waar hij zou gaan, maar er bleven enkel nog de plaatsen bij Williams en Haas over, maar daar wou hij niet voor rijden. Zo werd het duidelijk dat Ricciardo niet meer vaste rijder in de F1 zal zijn.

Ricciardo zou in 2023 wel in de Formule 1 blijven. Helmut Marko, adviseur bij Red Bull, heeft aan Sky Germany bevestigd dat Ricciardo reserverijder voor Red Bull wordt. Red Bull heeft dat nieuws nog niet officieel bevestigd.