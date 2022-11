Nog meer goed nieuws voor Mercedes: Hamilton en zijn teamgenoot de twee snelsten in eerste training Abu Dhabi

In Abu Dhabi zet het Formule 1-seizoen zich verder en Mercedes zit duidelijk in de lift. Hamilton was het snelst in de eerste training.

Meerdere teams gaven in de eerste oefensessie van de GP van Abu Dhabi de kans aan andere, jonge rijders om te laten zien wat ze in hun mars hebben. De anciens die wel in hun bolide kropen, konden dan wel hun ervaring aanwenden. Zo gingen Pérez en Leclerc in de eerste minuten ieder om beurt aan de leiding. Hun tijden werden nadien nog enkele keren verbeterd, onder meer een keertje door Pérez zelf. Dan moesten de Mercedes-mannen - met de wind in de zeilen na de overwinning van Russell in de GP van Brazilië, zich er nog mee gaan moeien. EEN-TWEETJE MERCEDES Lewis Hamilton ging naar de kop met een tijd van 1:26.633. George Russell was twee tienden van een seconde trager, wat nog wel goed was voor de tweede plaats. De Mercedes-rijders hielden die eerste twee posities vast. Leclerc legde beslag op de derde plek.