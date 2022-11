Max Verstappen stapt in de wagen in tweede sessie in Abu Dhabi en is meteen ook de snelste

Max Verstappen was de snelste in de tweede oefensessie in de GP van Abu Dhabi. De vorige sessie had de wereldkampioen nog aan zich laten voorgaan.

Belangrijkste wijziging ten opzichte van de eerste vrije training was dat Max Verstappen nu wel in zijn wagen kroop en ging meedingen naar de snelste tijd. Aanvankelijk werd die door Ferrari-rijder Leclerc neergezet. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat Hamilton in de eerste tien minuten van de sessie binnenbleef.

Uiteindelijik begon ook Hamilton aan zijn rondjes, maar het was Verstappen die naar de toptijd knalde met 1:25.146. De man die het meeste in de buurt kon blijven was George Russell, de teamgenoot van Hamilton. Al zaten er tussen de jonge Brit en Verstappen wel drie tienden van een seconde.

LECLERC KLAAGT OVER SNELHEID

Er veranderde niets meer aan die posities in het slot van de oefensessie: Verstappen en Russel bleven 1 en 2. Leclerc zette de snelste tijd neer, hoewel hij in de radio wel kloeg over de snelheid van zijn wagen.