Max Verstappen doet een oproep: "Dit gaat te ver, dit moet stoppen"

Sinds de GP van Sao Paulo beleeft Red Bull woelige tijden. Ook hebben ze last van reacties van buitenaf.

Afgelopen weekend reed Max Verstappen tijdens de GP van Sao Paulo voor Sergio Perez. Het team deed Verstappen een oproep om Perez te laten passeren als hij Fernando Alonso en Charles Leclerc niet meer kon inhalen. Dat lukte Verstappen niet, maar hij stond zijn plaats aan Perez niet af. Verstappen gaf aan het team aan dat ze de redenen daarvoor wel kennen. Op die manier liep Perez wel kostbare punten voor de 2e plaats in het WK-klassement mis.

Sindsdien is de relatie tussen Perez en Verstappen wat bekoeld. Al probeert Red Bull er alles aan te doen om een goed beeld naar buiten te brengen. Zo vertelde het team dat Verstappen pas in de laatste ronde op de hoogte van de teamorders was. Vreemd, want de 1e radioboodschappen waren er al op enkele ronden van het einde.

Ondertussen zijn er op sociale media heel wat mensen die haatberichten naar Verstappen sturen. Ook zijn familieleden moesten het al ontgelden. Verstappen had in de aanloop van de GP van Abu Dhabi er duidelijk genoeg van.

"Mijn zus, mijn moeder, mijn vader en mijn vriendin zijn bedreigd", zei Verstappen aan De Telegraaf. "Het gaat veel te ver en het moet stoppen. Als je een probleem met mij hebt, prima, maar gaat niet achter mijn familie aan. Dat is onacceptabel. Ik heb echt de meest vreselijke dingen gelezen. Mijn zus stuurde me zelfs een bericht dat er echt iets aan gedaan moet worden."