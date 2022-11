Historisch: nieuwe raceklasse F1 Academy moet vrouwelijke coureurs op termijn naar Formule 1 brengen

Met 'F1 Academy', een nieuwe raceklasse voor jonge vrouwelijke coureurs, hoopt de Formule 1 voor een historische omslag te kunnen zorgen.

De Formule 1 heeft op sociale media dit gloednieuw initatief voorgesteld. F1 Academy wordt een nieuwe raceklasse voor vrouwen die moet dienen om jonge rijdsters verder te ontwikkelen en voor te bereiden op een hoger niveau.

F1 Academy zal zijn intrede maken in 2023. Vijf teams kunnen in totaal vijftien rijdsters laten meedoen. Die moeten dan met mekaar de strijd aangaan over zeven wedstrijden. Pirelli zal ook de banden leveren voor deze categorie, die evenwel geen vervanging zou zijn voor de W Series. Dat is een kampioenschap voor vrouwen dat in 2019 in het leven werd geroepen, maar de toekomst hiervan oogt onzeker wegens financiële problemen.

F1 Academy will create a new avenue for the next generation of young female drivers#F1Academy pic.twitter.com/hNS6dnS9r1 — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

Het is de bedoeling om rijdsters uit de F1 Academy gestaag te laten doorgroeien naar de racecategorieën waarin momenteel voornamelijk mannen aan de slag zijn. Eerst naar de Formule 3, vervolgens naar de Formule 2 en uiteindelijk ook naar de Formule 1, de koningsklasse van de autosport.