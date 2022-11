Elk zitje in de Formule 1 is voor 2023 bezet

Enkel bij Haas was er nog een zitje vrij, maar met de komst van Nico Hülkenberg is ook die bezet. Zo zijn alle rijders voor 2023 bekend.

Bij Red Bull blijft hetzelfde duo. Max Verstappen en Sergio Perez zullen ook in 2023 in hetzelfde team zitten. Ook bij Ferrari, Mercedes en Alfa Romeo blijven de duo's dezelfde. Charles Leclerc en Carlos Sainz bleven bij Ferrari. Lewis Hamilton en George Russell bleven bij Mercedes. En Zhou Guanyu en Valtteri Bottas bleven bij Alfa Romeo.

Voor de rest zijn er heel wat verschuivingen. Sebastian Vettel zal in 2023 op pensioen zijn en Fernando Alonso nam zijn plaats naast Lance Stroll in. Zo kwam er ook een plaats bij Alpine vrij. Naast Esteban Ocon kwam Pierre Gasly erbij. Zijn plaats bij AlphaTauri werd door Nyck de Vries overgenomen, die in 2023 zijn 1e volledige seizoen in de F1 zal rijden. Dit seizoen reed hij voor Williams wel al een GP. De Vries zal een ploegmaat van Yuki Tsunoda zijn.

Bij Haas nam Nico Hülkenberg nog het laatste beschikbare zitje. Hij nam de plaats in van Mick Schumacher. Naast Hülkenberg zal Kevin Magnussen rijden. Ook bij McLaren werd een rijder vervangen. Daniel Ricciardo neemt een sabatjaar in de F1 en Oscar Piastri nam zijn plaats in. Al claimde Alpine eerst dat Piastri voor hen zou rijden, maar de Australiër ontkende dat meteen. Zijn ploegmaat bij McLaren zal Lando Norris zijn.

Dan rest er enkel nog Williams. Nicholas Latifi verdwijnt na 3 seizoenen bij de ploeg. Alexander Albon bleef wel aan boord. In principe wordt Logan Sargeant de ploegmaat van Albon, maar dat is nog niet 100% zeker. Hij moet nog enkele punten halen om zijn superlicentie te behalen. Daarvoor moet hij in de top 5 van de Formule 2 eindigen of in de top 6, maar dan zonder straffen. Momenteel staat hij 3e in de tussenstand en er wordt verwacht dat hij zijn plaats in de top 5 zal behouden.