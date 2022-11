Thierry Neuville wint de Rally van Japan en eindigt 3e in het WK

Thierry Neuville heeft de Rally van Japan gewonnen. Op de slotdag kon hij met zijn naaste belagers nog afrekenen.

Op de slotdag begon Thierry Neuville als leider van de Rally van Japan. Zijn naaste belagers waren nog Elfyn Evans en ploegmaat Ott Tänak.

Evans begon goed aan de slotdag door de 1e rit van de dag te winnen, maar in de volgende rit moest hij met een lekke band afrekenen. Zo was er een concurrent minder voor Neuville die overigens diezelfde rit op zijn naam schreef. Ook had Tänak wat tijd verloren en Neuville stond meer dan een minuut voor.

Neuville gaf die voorsprong niet meer uit handen en won zo zijn 2e WK-manche van het seizoen. Ook eindigde hij 3e in klassement achter wereldkampioen Kalle Rovanperä en Tänak.