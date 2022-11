Mercedes boekt eerste zege van het seizoen en Brits toptalent eerste uit zijn carrière, bewogen race voor Verstappen

Wat een opluchting, wat een vreugde. Mercedes heeft dit seizoen dan toch nog een overwinning kunnen boeken en deed dit dankzij Brits toptalent George Russell.

De GP van Brazilië werd niet de race van wereldkampioen Max Verstappen. Die kwam in aanmerking met de bolide van Lewis Hamilton, waardoor ze allebei teruggeslagen werden. Verstappen begon aan een inhaalrace, maar maakte zich niet populair bij ploegmaat Pérez. De Nederlander weigerde teamorders en gaf een plaats niet terug, nadat Pérez zich eerder in de race wel door zijn teamgenoot had laten passeren.

BELONING VOOR PROGRESSIE

George Russell hoefde zich over deze taferelen allemaal geen zorgen te maken. De polesitter reed van begin tot einde aan de leiding. Zijn eerste overwinning in de Formule 1 is een mijlpaal in de carrière van de 24-jarige rijder. Voor Mercedes ook een opluchting: het kent een moeilijk seizoen en kwam zeker in het begin niet in aanmerking voor winst, maar is dan toch nog beloond voor de progressie die het gemaakt heeft.

Nog straffer: het werd een één-tweetje in Brazilië. Lewis Hamilton legde nog beslag op de tweede plaats. Carlos Sainz zorgde er voor dat er ook nog een Ferrari op het podium stond.