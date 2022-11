🎥 Fernando Alonso krijgt na de sprintrace nog 5 seconden straftijd na manoeuvre tegen ploegmaat

Na de sprintrace heeft Fernando Alonso nog 5 seconden straftijd gekregen. Hij maakte tijdens de race contact met zijn ploegmaat Esteban Ocon.

Het was in Brazilië geen al te beste sprintrace voor Alpine. Ze startten op plaats 6 en 7 aan de race, maar in de openingsronde ging het al mis. In bocht 4 probeerde Fernando Alonso al voorbij Esteban Ocon te gaan. Daar maakten ze even contact zonder al te veel schade.

Even later maakten ze op het rechte stuk aan het einde van de ronde opnieuw contact en Alonso moest om een nieuwe voorvleugel. Uiteindelijk eindigde Alonso op plaats 15 en Ocon op 18.

Na de wedstrijd kreeg dat contact nog een staartje. Alonso kregg 5 seconden straftijd. Daardoor zakte hij nog naar plaats 18 en steeg Ocon naar 17.

Een slechte zaak voor Alpine, want Alpine is met McLaren in strijd voor plaats 4 binnen het constructeursklassement. Het team heeft een marge van 5 punten, maar ze starten tijdens de race achteraan. Zo kan McLaren een goede zaak doen. Lando Norris eindigde in de sprintrace 7e.