Thierry Neuville springt naar de leiding in Japan, spanning wel nog altijd intact

Goed nieuws uit Japan: Thierry Neuville springt daar naar de leiding. Het is nog wel spanning verzekerd, maar het is alvast positief dat hij van op de eerste plek de slotdag kan aanvatten.

Thierry Neuville had de eerste volledige wedstrijddag afgesloten op de tweede plaats, op slechts enkele seconden van leider Elfyn Evans. Een goede positie om die verder onder druk te zetten, maar Evans begon zaterdag door meteen de snelste tijd te rijden.

Wereldkampioen Rovanperä was de dag als derde begonnen, maar kan door een lekke band - net als Ogier eerder - de eindzege al uit zijn hoofd zetten. Neuville bleef rit na rit zeer constant presteren in Japan. Eentje winnen deed hij niet, maar hij was wel regelmatig genoeg om de leiding in de stand van de Rally van Japan over te nemen.

KLEINE BONUS

Neuville heeft nu een kleine bonus van vier seconden op Evans. In de laatste vijf ritten op zondag moet er dus nog volop gestreden worden voor de overwinning. Het is Ott Tänak die voorlopig de derde plaats bekleedt. De Est moet wel al 39,9 seconden goedmaken op Neuville.