George Russell wint de sprintrace in Brazilië, Max Verstappen gokt en verliest

George Russell heeft de sprintrace in Brazilië gewonnen. Hij profiteerde onder meer van de slechte bandenkeuze van Max Verstappen.

Voor de sprintrace was het vooral de vraag hoelang Kevin Magnussen op de 1e plaats zou kunnen rijden. Max Verstappen die samen met Nicholas Latifi als enige voor de mediumband had gekozen, haalde hem in het begin van de 3e ronde in. Magnussen werd daarna door verschillende andere rijders voorbijgereden en eindigde als 8e.

Verstappen kon enkele ronden gemakkelijk vooraan blijven rijden, maar dan probeerde George Russell zijn slag te slaan. Bij zijn 3e poging reed Russell voorbij Verstappen en hij reed naar de overwinning.

Daarna leek Verstappen met zijn mediumband problemen te hebben. Hij werd voorbijgereden door Carlos Sainz. Op de koop toe had Verstappen na een contact schade aan zijn voorvleugel. Zo kon Hamilton hem ook voorbij. Verstappen eindigde uiteindelijk 4e.