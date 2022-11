Esteban Ocon is enkele uren voor de sprintrace in Brazilië de snelste tijdens de laatste vrije training

Op zaterdag was er eerst nog een laatste vrije training. Daarin heeft Esteban Ocon de snelste tijd neergezet.

Enkele uren voor de sprintrace in Brazilië was er nog een laatste vrije training. Williams liet die vrije training Logan Sargeant afwerken. Hij moest nog 24 rondjes op het circuit van Interlagos rijden om korter bij zijn superlicentie te geraken, zodat hij volgend seizoen in de Formule 1 kan rijden. Hij slaagde daar ook vlot in.

Alpine nestelde zich goed vooraan. Esteban Ocon zette de snelste tijd neer en was daarmee sneller dan Sergio Perez en George Russell. Fernando Alonso zette de 4e tijd neer. Max Verstappen had de 5e tijd.

Kevin Magnussen die over enkele uren tijdens de sprintrace vanuit de pole mag vertrekken had de 9e tijd. Ook oefende hij aan het einde van de sessie even zijn start.

Ferrari kende een moeilijkere sessie. Carlos Sainz eindigde 11e, Charles Leclerc 13e.