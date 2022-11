Thierry Neuville zit de leider op de hielen na eerste wedstrijddag in Rally van Japan

De eerste wedstrijddag in de Rally van Japan zit erop en Thierry Neuville heeft het best goed gedaan. De leiding heeft hij evenwel (nog) niet te pakken.

Wie het niet goed vergaat in Japan, is Daniel Sordo. Omdat zijn wagen volledig uitbrandde, moest zelfs een rit afgelast worden. Ook de laatste rit van de dag ging niet door wegens schade aan de vangrail. Ook Sébastien Ogier mag nu al een kruis maken over zijn kansen voor winst nadat hij een grote achterstand opliep na een lekke band.

Thierry Neuville maakt wel nog kans: onze landgenoot bekleedt momenteel de tweede plaats, op drie seconden van leider Elfyn Evans. Naast Evans heeft Toyota nog een rijder in de top drie en dat is wereldkampioen Kalle Rovanperä.