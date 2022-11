Pérez, Leclerc en Verstappen op een paar duizendsten van elkaar in enige oefensessie voor kwalificaties

De Grote Prijs van Brazilië is de voorlaatste van het seizoen en tevens ook de laatste met een sprintrace. Daardoor krijgen de rijders maar een vrije training.

Daarin was Sergio Pérez de snelste. Hij was 0,004 seconden sneller dan de Charles Leclerc van Ferrari en 0,008 seconden sneller dan ploegmaat Max Verstappen.

Doordat er op zaterdag nog een sprintrace gepland staat, kregen de rijders slechts één oefensessie. Om 20u staan de kwalificaties al op het programma.

Only 0.008 separates the top three in FP1! 🤏⏱️



Qualifying is next! 🔜#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/QBWoUOJKZB