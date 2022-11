Kevin Magnussen door rode vlag en regen op polepositie in sprintrace in Brazilië

Voor het eerst in zijn carrière staat de Deen op de polepositie.

Kevin Magnussen had net de snelste ronde neer gezet in zijn Haas toen George Russell (Mercedes) in de grindbak belandde. De jury zwaaide met de rode vlag doordat het circuit nat lag. De andere rijders kondendaardoor geen snellere tijd meer neerzetten.

De hemelsluizen gingen open en niemand kwam nog de pitlane uit. De Deen mag zo zaterdag op de polepositie beginnen aan de sprintrace, en dat in zijn 140e Grand Prix.

Max Verstappen start op twee, George Russell mag toch nog op drie starten. Charles Leclerc start pas op plek tien. Doordat het in het begin nog droog genoeg was, kon er nog met slicks worden en moest Leclerc nog in allerlei binnen gaan om ander rubber. Hij kon zich nog net kwaliferen voor Q2, maar kon geen ronde meer neerzetten in Q3.