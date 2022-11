Neuville na dag 1 op plaats 4 in Japan, maar alles staat nog op een zakdoek

Thierry Neuville staat na de 1e dag in de Rally van Japan op plaats 4. Er werd nog maar 1 rit gereden.

De Rally van Japan is de laatste manche van het WK. Buiten eer staat er nog weinig op het spel.

Meestal staan de 1e klassementsproeven pas op vrijdag op het programma, maar in Japan was er ook al een rit op donderdag. Thierry Neuville eindigde op plaats 4. Dat is op 3 tienden van leider Sébastien Ogier.

Na 1 korte rit ligt alles nog op een zakdoek. De volledige top 5 zit binnen de seconde van elkaar.