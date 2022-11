Lando Norris twijfelachtig voor de GP van Brazilië

Op donderdag zijn er traditioneel de mediaverplichtingen voor de F1-piloten, maar dat was zonder Lando Norris. Hij bleef door een voedselvergiftiging ziek in het hotel.

McLaren verwacht wel dat hij vrijdag weer beter zal zijn. Dan is er de 1e vrije training. Later op de dag volgen de kwalificaties voor de sprintrace op zaterdag.

Die voedselvergiftiging komt ongelegen voor Norris. Hij staat momenteel 7e in de WK-tussenstand en telt 111 punten. Daarmee telt hij 29 punten meer dan Esteban Ocon. De 7e plaats is nog het hoogst haalbare in het klassement voor Norris.

Lando is feeling unwell with suspected food poisoning, so he will rest in the hotel today. We expect him back at track tomorrow.



Get well soon, Lando! 🧡#BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/Ut1k16Ado4