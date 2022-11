Tragisch: wagen raakt van de baan tijdens Condroz Rally en jongeren van 16 en 18 jaar komen om

De Condroz Rally van 2022 zal een tragisch voorval met zich meesleuren. Jongeren van 16 en 18 jaar zijn omgekomen bij het incident.

Het was beginnen regenen en in Moha was een Skoda om onduidelijke regen van de baan geraakt. Later moest worden vastgesteld dat de wagen hierbij twee mensen had geraakt die langs de kant van de weg stonden: een 16-jarig meisje uit Hannuit en een 18-jarige jongen uit Hoei.

GEWONDEN NIET IN KRITIEKE TOESTAND

Het zou overigens een koppel geweest zijn en ze zouden wel degelijk naar daar gegaan zijn om naar de Condroz Rally te kijken. Er zijn daarnaast ook nog verschillende gewonden, maar geen van hen zou in kritieke toestand verkeren.

"De wagen raakte een klein muurtje, kwam op zijn flank terecht en raakte vervolgens een groep toeschouwers die in een voor publiek verboden zone stonden", meldt de organisatie in een verklaring.