Jacky Ickx is blij voor Stoffel Vandoorne en feliciteert hem

Eerder deze week raakte bekend dat Stoffel Vandoorne test- en reserverijder bij Aston Martin in de Formule 1 wordt. Ook Jacky Ickx ziet dat graag gebeuren.

De nieuwe kans die Stoffel Vandoorne krijgt, is verdiend volgens Jacky Ickx. Bij Het Nieuwsblad vertelde Ickx dat Vandoorne alles goed heeft gedaan en in alle categorieën gewonnen heeft. Volgens Ickx krijgt Vandoorne na jaren van opofferingen, frustraties en aanvaardingen eindelijk wat beloning.

Voor Ickx had Vandoorne echt pech gehad toen hij bij McLaren in de Formule 1 terechtkwam. Net toen verkeerde dat team in zijn slechtste periode aller tijden. Het was volgens Ickx een totale catastrofe en een tsunami van ontgoochelingen. Hij zou in de plaats van Vandoorne gefrustreerd zijn.

Ickx zag dat Vandoorne is blijven werken en zich is beginnen focussen op de Formule E. Met succes, want Vandoorne werd dit jaar wereldkampioen. En dat in een competitie van een bijzonder hoog niveau volgens Ickx.