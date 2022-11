Stoffel Vandoorne keert terug naar de Formule 1: hij wordt reserverijder bij Aston Martin

Stoffel Vandoorne keert terug naar de Formule 1. Hij wordt reserve- en testrijder bij Aston Martin. Daar zal hij opnieuw Fernando Alonso tegenkomen.

Tot in 2018 reed Stoffel Vandoorne voor McLaren, maar daarna kreeg hij geen zitje meer en was hij geen vaste rijder meer. Vandoorne werd daarna testrijder bij onder meer Mercedes en McLaren. Tot vorig jaar was hij zo nog aanwezig binnen de F1-wereld.

Dit jaar was er geen vaste rol meer voor Vandoorne in de F1. Hij focuste zich volledig op de Formule E en werd wereldkampioen.

In 2023 keert Vandoorne terug naar de F1. Hij wordt reserve- en testrijder bij Aston Martin. Hij zal dat blijven combineren met de Formule E.

Aston Martin wil in 2023 samen met Fernando Alonso die bij McLaren een ploegmaat van Vandoorne was, en Lance Stroll een stap voorwaarts te zetten. Ook F2-kampioen Felipe Drugovich is er volgend jaar reserve- en testrijder.

"Ik heb met veel interesse naar de ontwikkeling van Aston Martin gekeken", vertelde Vandoorne via Aston Martin. "Ook weet ik dat ze vastberaden zijn om nog meer vooruitgang te boeken. Het wordt een geweldige taak om de wagen samen met het team te verbeteren. Ik kijk nu al uit naar de uitdaging.