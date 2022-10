"De wereldkampioen mag wat opzichtiger zijn"

In 2022 is de nieuwe wereldkampioen bekend. Max Verstappen volgde zichzelf op.

Als wereldkampioen Formule 1 mag je met het nummer 1 rijden. Vroeger was dat automatisch, maar sinds 2014 is dat niet meer verplicht. Sindsdien koos Lewis Hamilton telkens om met nummer 44 te rijden. Ook Nico Rosberg bleef met nummer 6 rijden, nadat hij in 2016 wereldkampioen was geworden. Enkel Max Verstappen koos ervoor om als wereldkampioen terug voor het nummer 1 te kiezen.

Behalve het nummer 1 op de wagen is er niets extra in het seizoen na de wereldtitel. Dat vindt Tom Boonen te weinig. Zo vertelde hij in The Paddock, podcast van Play Sports.

"Je kan een regenboogpakje aandoen of in een regenboogauto rijden", refereerde Boonen naar het wielrennen. "Nee serieus, je zou wel iets kunnen doen met die voorvleugel. Of iets anders met de wagen. Daardoor zou die al opzichtiger in beeld komen."