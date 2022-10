Max Verstappen verzilvert polepositie in Mexico en verbreekt record van Michael Schumacher

Max Verstappen heeft voor de vierde keer de Grote Prijs van Mexico gewonnen.

Max Verstappen had al in dertien zeges dit seizoen en kon met een nieuwe zege het record van meeste aantal zeges in een seizoen. Verstappen startte vanop de pole en in Mexico is dat meestal geen goed voorteken. Lewis Hamilton was de laatste in 2014 die kon winnen vanop de pole. Verstappen startte goed en ging als leider de eerste bocht in.

Verstappen kwam eerst binnen rond ronde 27 en wisselde van softs naar mediums. Hamilton wisselde enkele ronden later van mediums naar harde banden, een strategie waarmee Verstappen vorig jaar won. En Verstappen zou normaal nog eens moeten binnen komen met nog zo'n 40 rondes te gaan.

Maar Verstappen kwam niet meer binnen en bouwde zijn voorsprong onderweg gewoon uit. Hij won met zo'n 14 seconden voorsprong. Lewis Hamilton werd tweede, thuisrijder Sergio Pérez werd derde. George Russell eindigde op plek vier, Carlos Sainz jr. was de eerste Ferrari op plek vijf.

Verstappen wint zo zijn 14de race van het seizoen en doet daarmee beter dan Michael Schumacher in 2004.