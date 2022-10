Eerste polepositie ooit in Mexico is geen garantie voor Verstappen: "Goede start nodig"

Max Verstappen veroverde in Mexico de polepositie, maar een garantie op winst is dat niet.

Lewis Hamilton was in 2016 de laatste die vanaf de pole kon winnen in Mexico. Vooral het lange stuk richting de eerste bocht is moeilijk.

Dat weet ook Max Verstappen: "We hebben dus een goede start nodig zondag. Maar we hebben een snelle auto, dat is het belangrijkste. Mercedes is normaal ook rap, dus het kan close worden." Vorig jaar won Verstappen vanaf plek drie door in de eerste bocht Hamilton en Bottas in te halen.

George Russell en Lewis Hamilton van Mercedes starten op twee en drie. Thuisrijder en ploegmaat van Max Verstappen, Sergio Perez, start op drie. Hamilton was blij met de sterke prestatie van het team.

"Het is een lange weg richting de eerste bocht. We zullen zien wat we kunnen doen. Dit was onze beste kwalificatie van het jaar. Ik ben heel trots op ons team."