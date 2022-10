Max Verstappen pakt voor Mercedes de polepositie in Mexico

Max Verstappen heeft in Mexico de polepositie gepakt. Hij was sneller dan het Mercedesduo en Sergio Perez.

Het was in Mexico tijd voor de kwalificaties. In Q1 werden beide rijders van Aston Martin uitgeschakeld. Ook Mick Schumacher kwam te kort. Dat terwijl hij eerder een sneller rondje had gereden, waarmee hij Q1 wel had overleefd, maar hij had een bocht te kort genomen en die rondetijd werd afgenomen.

In Q2 leek er een verrassing te vallen, omdat thuisrijder Sergio Perez in de gevarenzone zat. Maar hij zette een snelle ronde neer toen iedereen in de pits zat en zo verzekerde hij zich voor Q3. Verder vielen ergeen verrassingen in Q2. Opvallend: de top 5 stond op 63 duizendsten van elkaar.

Perez reed als 1e buiten en mocht als 1e een snelste ronde zetten. Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell gingen nog sneller, maar de tijd van Hamilton werd geschrapt door track limits. Voor de laatste poging van iedereen ging Perez opnieuw als 1e buiten, maar hij verbeterde zich niet genoeg voor de polepositie en zette uiteindelijk de 4e tijd neer. Die was voor Verstappen, voor Russell en Hamilton.