🎥 Carlos Sainz en George Russell toppen de vrije trainingen op vrijdag, Charles Leclerc crasht

Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet tijdens de 1e vrije training. George Russell deed dat in de sessie nadien. Tijdens de 2e vrije training crashte Charles Leclerc.

Een week na de GP van de Verenigde Staten was het al de beurt aan Mexico.

Tijdens de 1e vrije training zette Charles Leclerc halfweg de snelste ronde neer, maar Carlos Sainz werkte daarna nog een sneller rondje af. Sergio Perez en Max Verstappen eindigden respectievelijk op plaatsen 3 en 4. Het was ook even schrikken voor Verstappen toen hij spinde.

2 keer was er ook een rode vlag. Een keer nadat Pietro Fittipaldi net na de pits zijn wagen van het team moest verlaten en de andere keer nadat de remmen van Liam Lawson het begaven en in brand schoten.

Full classification from FP1!@SChecoPerez and @Max33Verstappen both record the exact same lap time, AND number of laps!



Now that's spooky 👻#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/kfsdcTxrjm — Formula 1 (@F1) October 28, 2022

Tijdens de 2e vrije training werden ook de banden voor 2023 getest. Daardoor duurde de sessie 90 minuten. Halfweg crashte Charles Leclerc en een rode vlag was het gevolg. De sessie was nadien vroeger gedaan nadat Zhou Guanyu had moeten stoppen.

George Russell zette al vroeg een snelle tijd neer. Na 90 minuten was die nog altijd de snelste. Yuki Tsunoda had de 2e tijd.