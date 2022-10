Red Bull kent straf voor overschrijding budgetplafond: onder meer 7 miljoen euro boete

Omdat de teams iets meer met gelijke wapens zouden strijden moeten de teams zich nu aan een budgetplafond houden.

Bij Red Bull deden ze dat in 2021 niet en de FIA, de Internationale Automobielfederatie, straft het team daar nu voor. Red Bull zelf vindt dat sommige van hun uitgaven niet onder het budgetplafond vallen, maar gaan ze wel akkoord met de sanctie.

Red Bull moet een boete betalen van 7 miljoen dollar en het mag 10% minder dan gepland in de windtunnel testen.

De straf heeft geen gevolgen voor de wereldtitel van Max Verstappen of de constructeurstitel van Red Bull.

Accepted Breach Agreement between Red Bull Racing Team and the FIA for Breach of the 2021 FIA Formula One Financial Regulationshttps://t.co/vDsMU7qrp8