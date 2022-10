Mick Schumacher is nog niet zeker van zijn zitje volgend jaar: "Zal er alles voor doen"

Haas heeft nog één zitje voor volgend seizoen en Mick Schumacher is nog niet zeker dat hij kan blijven in de F1.

Haas is het enige team dat zijn twee plaatsen nog niet heeft vastgelegd voor volgend seizoen. Kevin Magnussen is al zeker van zijn plaatsje, Mick Schumacher nog altijd niet. Hij zou in de balans liggen met Nico Hulkenberg, die nu reserverijder is bij Aston Martin.

Schumacher crashte dit jaar twee keer zwaar, in Saoedi-Arabië en Monaco, en dat kostte het team heel wat geld. Schumacher pakte dit jaar nog maar 12 punten, zijn ploegmaat Magnussen al 26.

"Plan A is het enige plan dat voor mij op dit moment telt. Dat is wat ik wil en waar ik voor ga. Ik zal er alles voor doen. Mijn uiterste best, elke dag. Ik ben klaar om 100 procent aan mezelf te werken. Dat is het enige wat ik zelf in handen heb", zegt de 23-jarige zoon van legende Michael Schumacher.