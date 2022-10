Is Verstappen aan een dominante reeks begonnen?: "Ik hoop het niet"

Max Verstappen veroverde dit seizoen zijn 2e wereldtitel in de Formule 1. De 1e keer was dat na een spannend duel met Lewis Hamilton. De andere keer domineerde hij het seizoen.

Lewis Hamilton kende de laatste jaren een dominante periode met 6 wereldtitels, maar sinds dit jaar kan hij met zijn F1-bolide nog moeilijk voorin meerijden. Al eindigde hij in de Verenigde Staten nog 2e. Toch is Hamilton de geknipte man om te oordelen of er een dominante periode van Max Verstappen komt.

"Ik vind het nog te vroeg om van een dominante periode te spreken", sprak Hamilton de pers in Mexico toe. "Als hij volgend seizoen opnieuw zo dominant wereldkampioen wordt, dan wel. Het zal afhangen van Ferrari. In de kwalificaties zijn ze sneller. Nu moeten ze hun racetempo gewoon nog opkrikken. Voor ons zal het moeilijker worden. Wij moeten nog een steilere berg beklimmen, maar hopelijk is het niet onmogelijk."

Charles Leclerc was lange tijd de grootste concurrent van Verstappen, maar door enkele opgaves en een aantal tactische fouten kon hij de wereldtitel vergeten. "Ik hoop dat dat dominant tijdperk er niet komt", zei Leclerc in Mexico. "Ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen. We weten wat ons te doen staat. Over 1 ronde zijn we sneller, maar tijdens de race moeten we onze banden beter managen. We gaan de laatste races van het seizoen gebruiken om hem een heel seizoen uit te dagen."