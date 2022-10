Audi doet intrede in de Formule 1 in 2026 en gaat samenwerken met Sauber

Audi gaat met een partnerschap aan met het Zwitserse Sauber.

Audi is onderdeel van de Volkswagen-groep. Het zal de hybride motoren bouwen in het hoofdkwartier van Audi Sport in Neuburg.

Sauber rijdt sinds 2018 onder de vlag van Alfa Romeo en krijgt motoren van Ferrari, al is dat niet echt een succes geworden. Vanaf 2026 mogen de F1-hybridemotoren enkel nog worden aangedreven door duurzame brandstof. De verbrandingsmotor mag slechts de helft van het vereiste vermogen leveren, de rest moet van een elektrische motor komen.

“Deze samenwerking stuwt het team naar nieuwe hoogten. Tegelijkertijd wordt de lange termijn toekomst van het bedrijf veiliggesteld - een entiteit met een toegewijd personeelsbestand, een van de beste windtunnels van Europa en motorsportproductiefaciliteiten van wereldklasse”, zegt Sauber in een statement.