Thierry Neuville houdt zijn podiumplek in Ronde van Catalonië vast maar moet zege aan Fransman laten

Eens geen zege voor Thierry Neuville in Catalonië. Wel nog een mooie podiumplek. Op de laatste dag van de rally heeft Neuville zijn positie vastgehouden.

Zaterdag was Neuville in staat gebleken om een plekje op te schuiven richting tweede plaats. Leider in de rally was op dat moment Sébastien Ogier. Aan de top twee in de Rally van Catalonië veranderde op de slotdag niets meer, toch niet wat de posities betreft.

16 SECONDEN VERSCHIL

Neuville knaagde wel nog aan de achterstand en kwam bijna zeven seconden dichterbij. Het deed hem uiteindelijk stranden op 16 seconden en 4 tienden van de Fransman van Toyota. Wereldkampioen Rovanperä legde beslag op de derde plaats en kon mee op het podium.

De Rally van Catalonië stond de voorbije seizoenen garant voor succes van Neuville: onze landgenoot won de voorbije twee edities. Dit jaar moet hij dus genoegen nemen met een tweede plaats.