Max Verstappen gaat na wereldtitel door met winnen en schenkt Red Bull na beklijvende race constructeurstitel

Zijn tweede wereldtitel heeft de zegehonger van Max Verstappen niet gestild. Zijn team Red Bull is zeker van de constructeurstitel door de overwinning van Verstappen in de GP van de Verenigde Staten.

Polesitter Sainz moest er na een ronde al de brui aangeven nadat hij in contact kwam met Russell. Verstappen dan dus al naar de leidersplaats en die was ook nog voor hem toen de safety car moest opdraven, na een aanrijding tussen Stroll en Alonso. Na het hervatten van de race ging Leclerc knap langs de binnenkant van een bocht voorbij Pérez naar plek drie.

Hamilton was de eerste rijder die Verstappen achter zich had en de Mercedes-man kreeg de leiding prompt in de schoot geworpen. Een trage pitstop bij Verstappen - atypisch voor Red Bull - zorgde hiervoor. Zelfs Leclerc stak de Nederlander voorbij in de pitlane. Een intens duel tussen Verstappen en Leclerc volgde: eerst Verstappen naar P2, dan weer Leclerc die deze positie innam, om het dan uiteindelijk toch te moeten afleggen.

VERSTAPPEN OOK NOG VOORBIJ HAMILTON

Verstappen ging op zijn mediumbanden sowieso nog naderen op Hamilton, die met de harde band rondreed. Op zes seconden van het einde kon Verstappen de aanval weer inzetten en heroverde hij de koppositie. Die zou hij niet meer afgeven. Verstappen dus net als vorig jaar de beste op Circuit of The Americas en zo is Red Bull ook zeker van de constructeurstitel. Hamilton werd tweede in deze race, Leclerc derde.