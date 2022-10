Thierry Neuville schuift een plekje op in Catalonië, Ogier aan de leiding

In de Ronde van Catalonië staat Thierry Neuville een dag voor het einde op de tweede plek.

Thierry Neuville stond na de ochtendsessie op zaterdag op de derde plaats. In de namdidag stonden nog eens dezelfde drie ritten op het programma alsook een korte klassementsrit in het centrum van Salou.

Neuville zette in de twaalfde en dertiende rit de vierde tijd neer, in de veertiende rit was hij tweede en de vijftiende rit in Salou won Neuville

De Fransman Sebastien Ogier staat een dag voor het einde aan de leiding. Hij heeft 20,7 seconden voorsprong op Thierry Neuville en 22,1 seconden op de Fin Rovanperä. De Rally van Catalonië eindigt zondag.