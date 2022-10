Thierry Neuville staat na 1 dag 3e in de Rally van Spanje

Thierry Neuville ligt na de 1e dag nog altijd op koers om zichzelf op te volgen in de Rally van Spanje. Hij staat momenteel op een 3e plaats.

De shakedown op donderdag was wat minder, maar op dag 1 was het duidelijk dat Thierry Neuville in aanmerking zou komen om zichzelf in de Rally van Spanje op te volgen. In rit 1, 2 en 3 zette hij telkens de 2e tijd neer. Na 3 ritten stond hij dan ook 2e.

In de 4e rit zette Neuville de 1e tijd neer. Daardoor stond hij ook 1e in de tussenstand. Maar in ritten 5 en 6 zette hij wat mindere tijden neer. Daardoor zakte hij weg naar de 3e plaats. Door betere prestaties in de 2 afsluitende ritten behield hij uitzicht op de koppositie.

Na de 1e dag staat Sébastien Ogier aan de leiding. Hij heeft 4,8 seconden voorsprong op wereldkampioen Kalle Rovanperä. Neuville volgt op plaats 3 op 12,5 seconden. Ott Tänak staat met 20 seconden ook nog binnen de halve minuut en staat op plaats 4. De top 5 wordt vervolledigd door Dani Sordo. Hij staat op 50,9 seconden.