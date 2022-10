Stoffel Vandoorne gaat volgend seizoen bij DS Penske op zoek naar een nieuwe wereldtitel in de Formule E

Stoffel Vandoorne heeft een nieuw team in de Formule E gevonden. Hij gaat aan de slag bij DS Penske.

Afgelopen seizoen kroonde Stoffel Vandoorne zich tot de nieuwe wereldkampioen Formule E. Om zijn titel in 2023 te verlengen moest hij op zoek naar een nieuw team. Mercedes verliet na het seizoen 2022 de sport.

Vandoorne vond bij DS Automobiles zijn nieuwe werkgever. Zij verbinden zich in 2023 aan Penske en DS Penske maakte het nieuws van de komst van Vandoorne bekend. De andere rijder is Jean-Eric Vergne. De Fransman werd in 2018 en 2019 al Formule E-kampioen.

"Ik ben heel blij dat ik DS Penske kan komen versterken", vertelde Vandoorne. "Ik ben ervan overtuigd dat we met het team onze doelen zullen kunnen bereiken. Ik kijk er al naaruit om terug te kunnen racen."