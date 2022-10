Verstappen kan weer vieren na spelletje wel of niet wereldkampioen: "Wat een jaar hebben we beleefd, ongelooflijk"

Geen wereldkampioen? Wel wereldkampioen? Ook Max Verstappen wist het lange tijd niet. Uiteindelijk kon die tweede wereldtitel op rij dan toch gevierd worden.

Verstappen moest even bekomen toen het echt tot hem doordrong dat hij opnieuw wereldkampioen was geworden. "Het is gek. Allerlei emoties gaan door me heen. Eerst door het winnen van de race en nu door het winnen van het kampioenschap. Wat een jaar hebben we beleefd. Het is ongelooflijk. Het is iets dat ik me niet had kunnen inbeelden."

Daarmee doelt Verstappen op de grote voorsprong die hij kon uitbouwen in de loop van het seizoen. "Vorig jaar was het een strijd tot op het einde en dit jaar hadden we opnieuw zo'n goede wagen. Ik ben dankbaar voor iedereen die bijgedragen heeft aan dit succes. De hele ploeg en ook iedereen die constant zo hard werkt in de fabriek. Ze missen nooit de motivatie om te proberen de wagen sneller te maken."

EMOTIONEEL

Opnieuw een triomf dus voor Verstappen, zijn team Red Bull en alle partners. "Elk jaar worden we samen met Honda nog beter. Om twee keer met hen de titel te pakken is heel emotioneel."