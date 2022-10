Red Bull overschreed in 2021 het budgetplafond, nog geen nieuws over de straffen

Red Bull heeft in 2021 het budgetplafond "lichtjes overschreden". Dat heeft de FIA bekendgemaakt.

Het F1-seizoen kende in 2021 een uitermate spannende ontknoping. In de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi ging Max Verstappen Lewis Hamilton nog voorbij. Daardoor werd Verstappen alsnog wereldkampioen.

De GP van Singapore begin oktober 2022 werd overschaduwd door de geruchten dat Red Bull het budgetplafond van 145 miljoen Amerikaanse dollar zou overschreden hebben. In 2021 werd daar de 1e keer gebruik van gemaakt.

Ruim een week later kwam de FIA met een beslissing: Red Bull had de limiet met minder dan 5% (7,5 miljoen Amerikaanse dollar) overschreden. Net als Aston Martin. Beide teams mogen tegen de beslissing in beroep gaan.

De straf voor Red Bull is nog niet bekend, maar omdat het om een kleine overtreding gaat, zal Verstappen niet meteen voor zijn wereldtitel moeten vrezen.

Wel hebben Red Bull en Aston Martin nog geen licentie. Ook Williams heeft die niet. Het team gaf te laat zijn jaarcijfers en werd daarvoor in juni al voor beboet. Alle andere teams zijn wel al zeker van hun licentie.