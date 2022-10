Max Verstappen na fel ingekorte regenrace in Japan en heel wat verwarring na finish opnieuw wereldkampioen!

Als Max Verstappen zich tot wereldkampioen kroont, moet er heel wat verwarring en commotie bij komen kijken, zo blijkt wel.

De GP van Japan werd geteisterd door stevig regenweer. De wedstrijd lag dan ook meer dan twee uur stil. Uiteindelijk werden er slechts 28 ronden afgelegd: dat leek er voor te zorgen dat niet de volledige buit aan punten zou worden uitgedeeld.

Max Verstappen trok er zich niet al te veel van aan en domineerde de race in zijn Red Bull. Door een fout manoeuvre van Leclerc ging Pérez met de tweede plek aan de haal en moest de Monegask van Ferrari vrede nemen met een derde plaats.

ALSNOG VOLLEDIGE PUNTEN

Na de aankomst was er heel wat verwarring: was Verstappen nu wereldkampioen of niet? Hij leek voorlopig op 1 punt van de wereldtitel te stranden, maar de jury deelde alsnog volledige punten uit omdat de race gefinisht was onder de geblokte vlag. Dat maakt dat... Max Verstappen dan toch al zekerheid heeft over zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de F1!