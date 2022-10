Pierre Gasly krijgt plekje bij Alpine, Nyck de Vries krijgt zijn kans bij AlphaTauri

Het Franse Alpine zet volgend seizoen twee Fransen achter het stuur met Pierre Gasly en Esteban Ocon. Nyck de Vries krijgt het plaatsje van Gasly bij AlphaTauri.

De stoelendans in de Formule 1 gaat verder. Nadat Fernando Alonso van Alpine naar Aston Martin gaat volgend jaar in de plaats van Sebastian Vettel was er bij de Fransen een plaatsje vrij gekomen.

Dat gaat nu naar Pierre Gasly, die de overstap maakt van Alpha Tauri. Zijn vrij gekomen zitje daar gaat naar de Nederlander Nyck de Vries. De Vries verving dit seizoen bij Williams de zieke Alexander Albon en werd meteen negende. In 2021 werd hij ook wereldkampioen Formule E.

Er is nu enkel bij Williams en Haas-Ferrari nog een plaatsje vrij voor volgend seizoen.

welcome to the team, @nyckdevries! 🇳🇱 ✌️ the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!



full story 👉 https://t.co/9ZN4YEvE2j pic.twitter.com/8CatkkUWja — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 8, 2022